شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة المغربى: نتحكم بالحالة الوبائية لكورونا رغم ارتفاع الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب وفق روسيا اليوم المواطنين قائلا إن الحالة الوبائية في المملكة مستقرة، رغم ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية.

وقال تعليقا على زيادة حالات الإصابة بالمغرب بعد قرار تخفيف قيود كورونا، إن تزايد الحالات المؤكدة إصابتها نتج عن الكشف الموسع للتحاليل المخبرية والتي يخضع لها العديد من المغاربة في مناطق محددة تعرف تجمعات كبيرة وذلك لتأمين نشاط البلاد في المجال الاقتصادي والسياحي والعديد من المجالات الأخرى.

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واعتبر أن المغرب يسير في المسار الصحيح لمحاربة الفيروس، خاصة أن أعداد الحالات الحرجة لا يتزايد ومعدل الوفيات لم يتجاوز بعد 1.8% وهو الأدنى في العالم، مضيفا "كاين احتواء للوضعية الوبائية".

وأكد أن "اكتشاف حالات جديدة يجعل إجراءات احتواء الفيروس تتم بسرعة وبالتالي نحافظ على حياة المصابين ومخالطيهم".

وأعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 319 حالة إصابة جديدة بكورونا حتى السادسة من مساء اليوم الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 13288 حالة.