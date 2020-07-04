شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: طائرات عسكرية تواصل نقل مستلزمات ومعدات طبية من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حطت مساء الجمعة في مطار هواري بومدين، 3 طائرات "إليوشين-76" تابعة للقوات الجوية الجزائرية قادمة من الصين، محملة بـ41 طنا من المستلزمات والمعدات الطبية.

وأشارت السلطات الجزائرية إلى أن "طائرات النقل العسكرية نفذت 14 رحلة جوية منذ بداية هذه العمليات ونقلت تقريبا 183 طنا من المساعدات الطبية الصينية لمواجهة جائحة كورونا".

وأعلنت الصحة الجزائرية تسجيل 15070 إصابة بكورونا، ووفاة 937 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 10832 شخصا.