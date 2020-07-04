شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يجري تغييراً حكومياً يواكب ما تبقى من ولايته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انفصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، عن رئيس وزرائه إدوار فيليب الذي يحظى بشعبية لبدء تحول سياسي في نهاية فترة ولايته الممتدة خمس سنوات، وعين شخصاً من اليمين، مثل فيليب ليحل محله.

وبعد ساعات قليلة من استقالة حكومة فيليب، عُيّن جان كاستيكس بديلاً عنه، وهو موظف حكومي رفيع المستوى، ورئيس بلدية بلدة صغيرة، لكن ليس شخصية سياسية من الصف الأول.

وكان كاستيكس البالغ من العمر 55 عاماً مساعداً سابقاً للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي الذي حكم بين عامي 2007 و2012، كما عُين منذ إبريل مفوضاً بين الوزارات لشؤون رفع إجراءات العزل.

وقال قصر الإليزيه في بيان: «إنه مسؤول بارز، وسيحرص على إصلاح الدولة، وإجراء حوار سلمي مع المناطق». وسيكون هذا الرجل صاحب الملف الشخصي المجهول حتى الآن، مسؤولاً عن تنفيذ التوجهات التي قررها ماكرون حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2022، فيما يعتزم رئيس الجمهورية تحقيق تغييرات جديدة.

وانتقد زعماء المعارضة هذا الاختيار، باعتباره خيار الرئيس الذي يريد متابعة سياسته دون تغيير، والاستعداد للانتخابات الرئاسية دون أن يعيقه رئيس وزراء يطغى عليه.

وندد رئيس حزب الجمهوريين كريستيان جاكوب بهذا الخيار قائلاً: «يمكننا أن ننتظر منعطفاً سياسياً، لكنه سيكون تكنوقراطياً»، مع «اختيار شخص متحفظ لإدارة الشؤون اليومية».

ومن خلال تعيين جان كاستيكس، «يؤكد رئيس الجمهورية مساره. سيكون اليوم التالي مشابهاً لليوم السابق»، وفقاً لرئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور.

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وأثناء انتظار استبدالها، تصرّف الحكومة المنتهية ولايتها الأعمال الحالية.

ويفترض الكشف عن تشكيلة الحكومة قبل الأربعاء المقبل، وهو الموعد المقرر لاستلام الحكومة مهماتها. وأوضح قصر الإليزيه أن الحكومة الجديدة «ستنفذ المرحلة الجديدة من الفترة الرئاسية، وهي مشروع إعادة البنية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمحلية».

بعد ثلاث سنوات في السلطة نفذت خلالها إصلاحات مثيرة للجدل، مثل الإصلاحات المرتبطة بمسألة البطالة، وتخللتها أزمات، مثل تظاهرات السترات الصفراء، وأزمة كوفيد-19 ، أعلن ماكرون أنه يعتزم بث روح جديدة وانتهاج مسار آخر، في وقت انخفضت فيه شعبيته، وتواجه البلاد صعوبات جراء التداعيات الاقتصادية للوباء.

وقال ماكرون، أمس، أمام وسائل إعلامية «لدي حصتي من سوء التصرف. اعتبرت في بعض الأحيان أنه كان يجب الإسراع في بعض الإصلاحات. لا يمكن لذلك أن يتم إلا من خلال الحوار. لدي طموح كبير لبلدنا. في بعض الأحيان أعطيت الأولوية لرغبتي في إجراء إصلاحات على مصلحة المواطنين». لكنه في الوقت نفسه، أكد أن «المسار الذي شرعت فيه عام 2017 لا يزال صحيحاً».

وستكون الحكومة مسؤولة عن تنفيذ «المسار الجديد» الذي بدأ ماكرون في التخطيط له مع إعطاء الأولوية للسياسة الصحية والشيخوخة وخطة للشباب.

وهذا التعديل يسمح لماكرون أن تبقى نصب عينيه إمكانية الترشح للانتخابات الرئاسية في 2022. وتأتي هذه التغييرات عقب الجولة الثانية من الانتخابات البلدية التي أجريت في 28 يونيو ، والتي شهدت انتكاسة للحزب الرئاسي «الجمهورية إلى الأمام».

وأضاف الرئيس للصحافة المحلية أنه بالنسبة إلى هذه «الحكومة المكافحة» ستكون لدينا بعض الأولويات: إنعاش الاقتصاد، ومواصلة الإصلاحات الاجتماعية والبيئية، وإعادة تأسيس نظام جمهوري عادل، والدفاع عن السيادة الأوروبية. (أ.ف.ب)