ندوة تناقش إدارة مرض السكري خلال «كورونا»

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نظمت «بوهرنجر إنجلهايم»، إحدى شركات صناعة الأدوية، ندوة إلكترونية بعنوان «إدارة مرض السكري من النوع الثاني خلال وباء كوفيد-19»، وذلك في إطار برنامجها التعليمي المعتمد دولياً «تبادل المعارف الإقليمية حول مرض السكري».

استهدفت الندوة العلمية التي انعقدت بمشاركة نخبة من خبراء الرعاية الصحية، التعريف بأحدث المستجدات المتعلقة بإدارة مرض السكري خلال الوباء.

وقال محمد الطويل، الرئيس الإقليمي ورئيس مجموعة الأدوية البشرية في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في شركة «بوهرنجر إنجلهايم»: «في الوقت الذي يركز فيه العالم على التصدي لوباء كوفيد-19، من الأهمية أن نسلط الضوء على الأمراض غير المعدية التي تؤثر في حياة الكثيرين في المنطقة مثل مرض السكري من النوع الثاني. ومن هذا المنطلق، لمسنا ضرورة توفير مصادر موثوقة للمعلومات المتعلقة بإدارة مرض السكري وبالاحتياطات اللازمة خلال هذا الوباء للمرضى والقائمين على رعايتهم ومجتمع الرعاية الصحية ككل».

من جهته، قال الدكتور محمد حسنين، استشاري أول الغدد الصماء والسكري في مستشفى دبي: «يعد المصابون بمرض السكري والأعراض المصاحبة له أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات كوفيد-19».

وخلال الندوة الإلكترونية، تطرقت الدكتورة باولا عطاالله، اختصاصية الغدد الصماء بمستشفى القديس جاورجيوس الجامعي في لبنان إلى النصائح والإرشادات الطبية لمرضى السكري الذين يخططون للعودة إلى العمل خلال جائحة كوفيد-19.

ونصحت مرضى السكري في أنحاء المنطقة بمواصلة العمل عن بعد، ومحاولة تقليل الاتصال بالأشخاص من خارج محيطهم الأسري، وأضافت: «إذا اضطر المرضى للعودة إلى العمل، عليهم اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة».