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اعتقال خلية تابعة للاحتلال في غزة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن في قطاع غزّة، فجر أمس الجمعة، عن اكتشاف «خليّة موجّهة من قبل الاحتلال»، خلال قيامها «بعمل تخريبي».

وقالت مصادر فلسطينية، إن الأجهزة الأمنية اكتشفت «تحركاتٍ مشبوهة لعدد من الأشخاص خلال الأيام الماضية، وباشرت تحقيقاتٍ مكثفة، وعمليات تعقب لهؤلاء الأشخاص، أفضت إلى اعتقالهم بعد عملية أمنية استمرت عدة أيام». وذكرت أن الأجهزة الأمنية صادرت «معدّات تقنية استخدموها في تنفيذ مهام داخل قطاع غزة». (وكالات)

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