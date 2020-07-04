جلسة حوارية تبحث«قيمنا والطريق إلى المستقبل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب

استضاف المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الدكتور سعيد الطنيجي مستشار أسري وتربوي، والكاتب الشاعر طلال الصابري، في جلسة حوارية عن بعد، بعنوان «قيمنا والطريق إلى المستقبل» لمناقشة تأثير التكنولوجيا في مجتمعاتنا في العصر الحالي، والتطور الهائل الذي يسود العالم، والثورة الرقمية غير المسبوقة، وتأثير هذا التطور في القيم الاجتماعية وثقافة الفرد وأنماط السلوك، وكذلك محاكاة التطور الثقافي والانفتاح على الثقافات الأخرى، والعلاقة بين الإنسان والأدوات التكنولوجية.

أدارت الجلسة عائشة عثمان، نائب مدير مجلة «مرامي» الإلكترونية، وأشاد المشاركون في الجلسة باهتمام دولة الإمارات بكل ما هو جديد من تقنيات وتكنولوجيا في مختلف فروع الحياة، بهدف إسعاد الناس، وتوفير أسهل متطلبات ومقومات الحياة العصرية الرغيدة، وهو هدف نبيل وسام، تحرص القيادات الرشيدة في الدولة على الوصول إليه، ضمن استراتيجيتها ورؤيتها لاستشراف المستقبل.

وذكر أن الشخص الناجح هو الذي يوازن بين كفتي الميزان، فيأخذ من التطور والعصرنة أجملهما، وكذلك يكون محافظاً على قيمه وأخلاقياته.

أما الصابري فقال: لا بد من مواكبة التطورات والمتغيرات، وتسخير التقنيات والتكنولوجيا من أجل تحسين المستوى في شتى المجالات.