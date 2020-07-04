«التحالف» يدمر 4 «مسيّرات» أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الجمعة، أن قواته دمرت 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة العربية السعودية. وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح الجمعة، من اعتراض وتدمير 4 طائرات مفخخة بدون طيار، أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، منها 3 طائرات بدون طيار تم اعتراضها وتدميرها بالأجواء اليمنية.

وأوضح العقيد المالكي «الكفاءة العالية للقوات المشتركة في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها من خلال رصدها وتدميرها بعد إطلاقها مباشرة من داخل مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية»، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان العقيد المالكي أعلن، أول أمس الخميس، انطلاق عملية عسكرية نوعية ضد ميليشيات الحوثي، لمواجهة استمرار الاستهداف المتعمد والممنهج للسعودية. كما أعلن المالكي اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة، وأربعة صواريخ أطلقت على السعودية مؤخراً، منها صاروخ باليستي إيراني من نوع «قيام» أطلق على الرياض، لكن جرى اعتراضه.

وقال المالكي، في مؤتمر صحفي، إن استهداف المنشآت المدنية خط أحمر، ولن نسمح به. وأضاف أن النظام الإيراني يتعمد إعطاء الميليشيات صواريخ نوعية لتقويض الأمن الإقليمي، معرباً عن رفضه الإملاءات الإيرانية للميليشيات الحوثية، كما اتهم الحرس الثوري الإيراني باستخدام جماعات تهريب دولية لتوريد السلاح للميليشيات.

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من جانبها، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لإطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية، أربع طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية، والتي تمكنت قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

وجدد الأمين العام للمنظمة، يوسف العثيمين دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكداً وقوف وتضامن المنظمة التام مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير. وحمل الأمين العام الحوثيين ومن يقف وراءهم بالمال والسلاح، المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.

كما دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان، الهجمات الحوثية تجاه الأراضي السعودية.

وشدد على أن هذه الهجمات تؤكد الغياب التام للإرادة السياسية لدى الطرف الحوثي، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإحلال السلام في اليمن، مشيراً إلى أن هجمات الحوثيين تعكس ارتهان قرارهم السياسي للطرف الذي يحركهم. وأشاد البيان بتصدي قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن للهجمات، ونجاحها في اعتراض وإسقاط الطائرات المسيرة.

ووصف البرلمان العربي في بيان له، الهجمات الحوثية الإرهابية ضد الأراضي السعودية ب"الجبانة"، مؤكداً أن هذه الاعتداءات المتكررة من الميليشيات الإنقلابية تمثل خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية، وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة.