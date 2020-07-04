بريطانيا ترفع الحجر عن القادمين إليها من 59 دولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دفع تباطؤ وباء «كوفيد-19» في أوروبا، أمس الجمعة، ببريطانيا إلى رفع تدابير الحجر الصحي عن الوافدين إليها من 59 دولة، في وقت لا يزال هذا الاحتمال بعيداً جداً في القارة الأمريكية؛ حيث يواصل «كورونا» المستجدّ التفشي بشكل واسع. ولن يُفرض حجر صحي إلزامي على المسافرين القادمين من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا اعتباراً من العاشر من يوليو/‏تموز. لكن لتفادي حصول أي التباس، أوضحت الحكومة أن هذه الإعفاءات لا تعني إلا الوافدين إلى إنجلترا، وسيُفرض حجر صحي إلزامي على الوافدين إلى اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، تحت طائلة فرض غرامة مالية.

وأشادت مديرة المكتب الرسمي للسياحة في المملكة المتحدة «فيزيت بريتن» باتريسيا ييتس بما اعتبرته «دفعة في الوقت المناسب لقطاع السياحة، في وقت ندخل في ذروة الموسم». وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون: «في وقت نتجاوز هذه المرحلة المقبلة، وهي الكُبرى حتى اليوم في مسار استئناف النشاط، أحضّ الشعب البريطاني على القيام بذلك بكل أمان».

وفي إطار إجراءات احتواء الوباء ومنع ظهور موجة جديدة، قالت شركة بيكتون ديكنسون للتكنولوجيا الطبية، إنها تلقت طلبية من الحكومة البريطانية لشراء 65 مليون أداة حقن؛ لدعم برنامج التطعيم من مرض «كوفيد-19». وذكرت الشركة في بيان أن الطلبية ستُسلّم بحلول منتصف سبتمبر/‏أيلول، مضيفة أنها تعمل أيضاً مع هيئة خدمات الصحة الوطنية البريطانية؛ لتوسيع إمكانية الحصول على الاختبارات التشخيصية.

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وفي حين يتمّ تأكيد تباطؤ الوباء في أوروبا، أكدت بلجيكا تراجع معدلات الإصابات إلى 82 إصابة جديدة على مدى 7 أيام الماضية، منخفضة بنسبة 13، مقارنة بالمتوسط اليومي ل 94 إصابة في الأسبوع السابق. كما سجل متوسط الوفيات 4.1 حالة وفاة في اليوم على مدى 7 أيام من 23 إلى 29 يونيو/‏حزيران الماضي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 38 في المئة، مقارنة بالمتوسط اليومي البالغ 6.7 حالة وفاة في الأسبوع السابق. وبسبب انخفاض انتشار الفيروس على مدى الأسابيع القليلة الماضية، تغيرت تقارير خدمة الصحة العامة البلجيكية التي باتت تركز من الآن فصاعداً، على تطور الاتجاهات، وليس على الأرقام اليومية.

وفي الولايات المتحدة، أعلن الحاكم الجمهوري لولاية تكساس أنّ وضع الكمامات بات إلزاميّاً في الأماكن العامّة في هذه الولاية الجنوبيّة التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجدّ.

وقال الحاكم غريغ أبوت: «يمكننا إبقاء الشركات مفتوحة لكنّ هذا يتطلّب أن يؤدّي كلّ واحد منّا دوره في حماية بعضنا بعضاً».