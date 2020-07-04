وفاة الفنان المصري محمود جمعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر، عن رحيل الفنان المصري محمود جمعة، أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض، وكتب عبر حسابه على «إنستجرام»: «ورحل صديق العمر الفنان والشاعر محمود جمعة».

وأصيب جمعة بوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها لأحد مستشفيات مدينة بنها، وجمعة من الفنانين المعروفين بحبه الشديد للعمل، وأثرى الفن بعدة أعمال مميزة، كان آخرها مسلسل «قوت القلوب» مع الفنانة ماجدة زكي. كما شارك فى مسلسل «بحر» مع ماجد المصري ودياب، وفيلم «الفيل الأزرق 2» مع كريم عبدالعزيز، ومسلسل «ولد الغلابة» مع النجم أحمد السقا، وغيرها من الأعمال المختلفة.