الصين ترفع قيود التنقل وتؤكد السيطرة على بؤرة بكين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من جانب آخر، تمكنت بكين من احتواء تفش جديد لفيروس كورونا المستجد، وقررت رفع القيود على التنقل عن معظم السكان، وفق ما أعلنت سلطات المدينة، امس الجمعة، بعد أسابيع على تسجيل إصابات جديدة في العاصمة الصينية. وقال المتحدث باسم مكتب الأمن العام التابع للبلدية، في مؤتمر صحفي، إن جميع الناس المقيمين في مناطق من المدينة تعتبر «منخفضة المخاطر» يمكنهم مغادرة بكين من دون إثبات نتيجة سلبية لفحص الفيروس، اعتباراً من اليوم، السبت. وأكد المتحدث أن حملة الرصد والتتبع الكبيرة «قطعت قنوات انتقال الفيروس بشكل فاعل»، مع تسجيل أقل من ثلاث حالات إصابة يومياً، في الأيام الأخيرة.

وأكد «خفض عوامل الخطر بدرجة كبيرة»، مضيفاً أنه لم ترد مؤشرات على تفش أوسع للفيروس في التجمعات السكانية، فيما تم اكتشاف معظم الحالات من خلال مراقبة مجموعات عالية المخاطر. وجاء الإعلان بعد رفع بكين إجراءات إغلاق محلية فرضت في أعقاب اكتشاف حالات إصابة جديدة مرتبطة بسوق لبيع الجملة في يونيو/ حزيران، ما أثار مخاوف من موجة ثانية للفيروس. وأجرت العاصمة فحوصاً لأكثر من 10 ملايين شخص، بين 11 يونيو/ حزيران، و3 يوليو/ تموز، أي نصف سكان المدينة تقريباً، وفق ما أعلن المسؤول في مدينة بكين، تشانج كيانج.

Advertisements

من جانب آخر، قال متحدث باسم الحكومة اليابانية، إن بلاده لن تعيد فرض حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بعد أن تزايدت الحالات في العاصمة طوكيو لتصل لأعلى مستوى في شهرين بسبب انتشار الفيروس في مناطق أنشطة ليلية في المدينة.

وسجلت طوكيو، أمس الجمعة، 124 حالة إصابة جديدة ارتفاعاً من 107 حالات في اليوم السابق، ما يعود جزئياً لتكثيف إجراء الفحوص بين العاملين في ملاه ليلية في حيي شينجوكو، وإكه-بوكورو. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، إنه على الرغم من تزايد الحالات إلا أن عدد من تتدهور حالتهم يتراجع، وليس هناك حاجة لإعادة فرض حالة الطوارئ التي رفعت في 25 مايو/ أيار.

ولا تزال معدلات العدوى في اليابان أقل كثيراً مقارنة بدول أخرى، لكن تزايد عدد الحالات، واحتمال فرض بعض القيود مجدداً، أدى لتوتر لدى السلطات، والأعمال. وقالت يوريكو كويكي، حاكمة طوكيو، إن مستوى التحذير في طوكيو حالياً عند الدرجة البرتقالية، وهي ثالث أعلى درجة في مقياس من أربع درجات، بينما تصنف منشآتها الطبية عند مستوى أقل من التحذير بالدرجة الصفراء، بما يعني عدم وجود خطر وشيك من تحمّلها فوق طاقتها. وأضافت «سنمنع انتشار العدوى مع مواصلة الحياة اليومية».