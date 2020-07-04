شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والأمن الغذائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

نجحت دولة الإمارات في الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي من الإنتاج الزراعي بشكل عام تصل إلى 50% من حاجة الاستهلاك المحلي.

كان الاهتمام بالزراعة في صلب عقيدة دولة الإمارات منذ تأسيسها؛ لأن الزراعة هي الأصل الذي قامت عليه الحضارات، والشريان الذي يمد المجتمعات بالحياة في أسمى معانيها، فما يمد الناس بالحياة مصدره باطن الأرض التي شكلت الإنسان الأول، وأمدت أبناءه وذريته من بعده بالحياة.

وعلى الرغم من وجود عدة مشكلات تقف سداً منيعاً أمام أي نهضة زراعية مثل: ندرة موارد المياه والأراضي الصالحة للزراعة، وملوحة التربة، والظروف البيئية الصعبة، فإن حكوماتنا الرشيدة المتعاقبة وضعت خططاً واستراتيجيات أسست لزراعات فصلية أو دائمة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي إجراء جديد لدعم وتشجيع الزراعة والمزارعين، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في 5 يونيو، قراراً بتشكيل فريق للعمل على دراسة مشروع إمداد المزارع في مناطق مختلفة في دولة الإمارات، بمياه التحلية من محطات التحلية الجديدة التي تقوم الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بإنشائها في الوقت الحالي، ضمن خططها.

وفي 24 من الشهر الماضي، أكد سموه خلال زيارته لمزرعة «فيش فارم» في دبي، أن الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم، والأسلوب الناجح الذي اتبعته دولة الإمارات في مواجهة «كورونا» أظهرا قوة ومتانة الأمن الغذائي الإماراتي.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد أكد في مارس الماضي، أن «إمدادات الغذاء والدواء وغيرها من مستلزمات الحياة، متوفرة وآمنة في دولة الإمارات مهما كان اتجاه الأزمة. فالإمارات والحمد لله، بخير، وستبقى بخير، ولن نتردد في اتخاذ أي إجراء لحماية المجتمع خلال الفترة القادمة».

وكانت دولة الإمارات قد أعدت قاعدة قوية وأساسية للزراعة، تعتمد على تحضير الأراضي الزراعية وتوزيعها مجاناً على المواطنين، وتسهيل القروض الزراعية والمعدات، ما انعكس على استقرار المزارعين وشجّعهم على زراعة أراضيهم، كما تم في نفس الإطار بناء المساكن الحديثة، وتوفير الخدمات لهم بالقرب من أراضيهم الزراعية. وأنشئت المزارع الحديثة في الجروف الصحراوية وتحوّلت إلى غابة خضراء، وتمت زراعة عشرات الآلاف من أشجار النخيل، حتى أصبح هناك محصول كبير من التمور يفيض عن السوق المحلي، ويتم تصديره إلى مختلف دول العالم. كما تم الاهتمام بزراعة بعض الأشجار المثمرة الأخرى مثل: الزيتون والتفاح والبن، والموز والأناناس في بعض المناطق والجزر.

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ووفق تقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون، حول التنمية الزراعية في دول المجلس، فإن دولة الإمارات نجحت في الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي من الإنتاج الزراعي بشكل عام تصل إلى 50% من حاجة الاستهلاك المحلي، بينما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الفواكه إلى 36% في العام السابق، بعد زيادة عدد الأشجار المنتجة إلى نحو 74 ألف شجرة تقريباً، تنتج ما لا يقل عن 40.143 طناً.

وتبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة نحو 74.172 هكتاراً، وهي في زيادة مستمرة مع استمرار الاهتمام بتطوير الزراعة.

ففي العام الماضي اعتمدت أبوظبي سلسلة حزم تحفيزية قيمتها مليار درهم لدعم مشروعات التكنولوجيا الزراعية، بهدف التغلب على المشاكل التي يواجهها قطاع الزراعة. وكانت حكومة دولة الإمارات قد أطلقت، في نوفمبر 2018، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بهدف تطوير منظومة وطنية شاملة، تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر السلة الغذائية الوطنية التي تتضمن ثمانية عشر نوعاً رئيسياً، لتكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وضمن أفضل 10 دول بحلول عام 2021.

وقد كشفت أزمة جائحة كورونا، أهمية أن يكون هناك إنتاج وطني وافر في مختلف الأنواع، لا سيما في الغذاء، لكي تتم المحافظة على استقرار المجتمع، وضمان حصول أفراده على الطعام بمختلف أنواعه.

وقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها على إدارة هذه الأزمة بكفاءة عالية، حيث لم تتأثر سوق الغذاء المحلية جراء إغلاق المطارات والمرافئ.

وقد أثبتت الأيام حقيقة ذلك، فعلى الرغم من مرور عدة أشهر على بدء حدوث الجائحة في الدولة، فإن الإمارات ظلت بخير وظلت إمدادات الغذاء والدواء فيها آمنة مستقرة ومتنوعة، وكل ذلك بفضل النظرة الثاقبة للقيادة الحكيمة التي هي مصدر فخرنا واعتزازنا.

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