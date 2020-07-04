امتصاص الكربون من الهواء بتكنولوجيا الغواصات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أعلن دومينيك كامينجز كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن تخصيص الحكومة ل 100 مليون جنيه إسترليني لتنفيذ مشروع يعتمد على أجهزة تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء لأول مرة، باستخدام تكنولوجيا الغواصات أثناء الحرب العالمية الثانية.

وتعرف هذه العملية باسم «التقاط الهواء المباشر»، وتستخدم فيها مجموعة من «أجهزة تنقية الهواء» المعدنية محلولاً كيميائياً لامتصاص الكربون من الغلاف الجوي، ثم تخزين المحلول المحمّل به. وهناك العديد من الخيارات لتخزين ثاني أكسيد الكربون بعد التقاطه من الهواء، وفقاً لشركة «كلايم وورك» التي تتخذ من زيوريخ مقراً لها، مثل التمعدن تحت الأرض.

وتعد المملكة المتحدة أول دولة في العالم تمرر قوانين تتعهد بإنهاء مشاكل الاحترار العالمي بحلول عام 2050، وهو ما سيتطلب خفض جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول منتصف القرن، وبحلول ذلك الوقت ستحتاج إلى إزالة 10 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون من الهواء كل عام.