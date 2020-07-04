«الكمامات».. تباهٍ وموضة تتجاوز خط الأمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: فدوى إبراهيم



خرج ارتداء الكمامات عن السياق الطبيعي الذي وجدت من أجله، وهو الحماية من انتقال فيروس «كورونا»، وبات التباهي بشكلها ومدى ملاءمتها للملبس، وحالات التفاخر في ارتدائها من علامة تجارية أو تزيينها بالمجوهرات والاكسسوارات هو الأمر الذي يشغل بال الكثيرين.

وأصبح ارتداء الكمامات في الأماكن العامة جزءاً من المظهر العام، واختار الكثيرون التأقلم مع ارتدائها ك«ستايل»، فنبذوا «الكمامة الطبية» واختاروا أنواعاً تتناسب مع ذوقهم وتوقهم للرفاهية والموضة، متجاوزين خط الخطر ودرجة أمانها الطبي.

بعضنا يرتدي الكمامات القماشية لإمكانية إعادة استخدامها بغسلها وليس كما هو حال «الطبية» ذات الاستخدام الواحد، وبالرغم من تأكيد قطاع الصحة عالمياً أن «القماشية» لا تحمي من الفيروس، إلا أن البعض يستخدمها لأسباب متنوعة، منهم من يجدها أكثر توفيراً مادياً، بينما اعتمدها آخرون لتنسيقها مع الملابس، فاقتنوها بألوان وتصاميم مختلفة لترضي الأذواق. وتجاوز الأمر اعتماد الكمامات «القماشية والبلاستيكية» مجرد التوفير أو التنسيق، بل باتت تحمل رسوماً وتصاميم أكثر عصرية وإثارة، منها المضيء، المرصع باللؤلؤ والأحجار، الكريستال والماس، وهناك تصاميم تمتد للرقبة وأخرى عليها رسمة ابتسامة، ومنها ما حمل علامات تجارية عالمية، ولعل ارتداء عدد من المشاهير الأشكال المميزة منها والفاخرة دفع البعض لتقليدهم بينما استهجن سلوكهم آخرون.

بعض الأهالي، وبسبب قلة توفر مقاس الكمامة الطبية للأطفال، اعتمدوا لأبنائهم القماشية ذات الألوان المتعددة وذات الرسوم الكرتونية لشخصيات كرتونية، من باب تشجيعهم على ارتدائها، أما الكبار فباتوا يتفننون في اقتناء وارتداء الكمامات كونها باتت جزءاً أساسياً من المظهر العام، وسهل توفر مختلف الأشكال والأنواع على مواقع البيع الإلكتروني أكثر مما هو متاح بالبيع المباشر، من اقتناء الملائم والمختلف بأسعار تنافسية. كما أن انتشار العديد من طرق صناعة الكمامات منزلياً عبر الفيديوهات، أضفى لمسات خاصة عليها، ومنها ما يدعو لصناعتها من أقمشة قطنية متوفرة في المنزل، أو ملابس قديمة، وأخرى من أقمشة حديثة يتم غمرها بملونات لتمنحها مظهراً خاصاً وفنياً، حتى وصل الأمر أن فيديوهات تحث على صناعة كمامة من جوارب خلال دقائق.