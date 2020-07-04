ميركل تظهر بكمامة لأول مرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ظهرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لأول مرة منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد، وهي ترتدي كمامة واقية. وفي الصورة التي نشرها موقع «فوكس أونلاين»، ظهرت ميركل وهي ترتدي كمامة سوداء عليها شعار الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي. وتم التقاط الصورة خلال المحادثات التمهيدية للولايات التي يقودها التحالف المسيحي، المنتمية إليه ميركل، قبل بدء انعقاد مجلس الولايات (بوندسرات) في برلين. وكانت ميركل قدمت أخيراً رداً بسيطاً وعملياً على سؤال عن السبب في عدم ارتدائها للكمامة، برغم أنها معروفة بأنها تروج لها كوسيلة لمكافحة أزمة كورونا. وقالت رداً على سؤال إحدى الصحفيات لماذا لا ترتدي الكمامة أبداً في الأماكن العامة، فأجابت ميركل بأنها تتبع قواعد المسافة المقبولة عموماً، وبالتالي فهي لا تحتاج إلى حماية الفم والأنف. في الوقت نفسه، أضافت أنها ترتدي قناعاً عندما تذهب للتسوق. وأضافت ميركل: «عندئذٍ كان يمكن لكِ أن تشاهديني وأنا أرتدي الكمامة، لكنني لن أبوح لكِ بموعد ومكان ذهابي للتسوق». (وكالات)