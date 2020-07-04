شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الصيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على حسابه في «إنستجرام»، أمس الجمعة، مجموعة من الصور تظهر مشاركته في رحلة صيد، وعلّق عليها: «يوم الصيد».

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