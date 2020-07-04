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إيقاف 13 مهاجرًا غير شرعى بتونس قادمين من الحدود الجزائرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت وحدات من الحرس الحدودى التونسى، 13 مهاجرًا غير شرعي على مستوى منطقة بوشبكة بمحافظة القصرين وسط غرب البلاد.

 

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ونقلت وكالة الأنباء أن مصدر أمنى بالمحافظة كشف في تصريح له اليوم، أن المهاجرين اجتازوا الحدود الجزائرية باتجاه تونس، وكانوا على متن سيارة خاصة ، مضيفًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، وإحالتهم إلى الحجر الصحي، لرفع عينات لهم لتحليلها ، والتثبت من حملهم لفيروس من عدمه.

 

يذكر أن العدد الإجمالي للمهاجرين أفارقة وعرب الوافدين خلال هذه الأيام على جهة القصرين قادمين من الجزائر بلغ 65 مهاجرًا حتى ألان.

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