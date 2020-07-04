شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 13 مهاجرًا غير شرعى بتونس قادمين من الحدود الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت وحدات من الحرس الحدودى التونسى، 13 مهاجرًا غير شرعي على مستوى منطقة بوشبكة بمحافظة القصرين وسط غرب البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن مصدر أمنى بالمحافظة كشف في تصريح له اليوم، أن المهاجرين اجتازوا الحدود الجزائرية باتجاه تونس، وكانوا على متن سيارة خاصة ، مضيفًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، وإحالتهم إلى الحجر الصحي، لرفع عينات لهم لتحليلها ، والتثبت من حملهم لفيروس كورونا من عدمه.
يذكر أن العدد الإجمالي للمهاجرين أفارقة وعرب الوافدين خلال هذه الأيام على جهة القصرين قادمين من الجزائر بلغ 65 مهاجرًا حتى ألان.
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