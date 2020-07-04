تركيا: انتقاد الانقلابيين لعملياتنا العسكرية "كوميديا سوداء"

أنقرة/ الخليج 365

اعتبرت الخارجية التركية، أن إدانة مصر لعمليتي "مخلب النسر" و"مخلب النمر"، للجيش التركي ضد الإرهابيين شمالي العراق، "كوميديا سوداء".

جاء ذلك في بيان أصدره متحدث الخارجية، حامي أقصوي، الجمعة، حول انتقاد مصر للعمليات التركية ضد إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق.

وقال أقصوي :"إنّ بيان الإدانة الصادر عن وزارة خارجية جمهورية مصر العربية، بحق عمليتي مخلب النمر ومخلب النسر، لقواتنا المسلحة ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي شمالي العراق، والذي أوقع الظلم بحق مواطنينا والمواطنين العراقيين على حد سواء، واتهام البيان لدولتنا بأنها مصدر عدم الاستقرار في المنطقة، غير مقبول".

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ولفت إلى أن "إدانة العمليات التركية ضد الإرهاب من قبل الواصلين إلى سدة الحكم عبر انقلاب، وتهديدهم بالتدخل في ليبيا لدعم (الجنرال خليفة) حفتر الانقلابي أمثالهم، يعد كوميديا سوداء".

وشدد أقصوي أن مثل هذه التصريحات اللامسؤولة لا تخدم الشعب العراقي كما زعمت؛ بل تندرج ضمن مساع تخدم أجندات منظمة "بي كا كا" الإرهابية الملوثة يديها بالدماء.

وشدد المتحدث على ضرورة عدم التغافل عن أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية تشكل تهديدا على استقرار وأمن ووحدة أراضي العراق.

وقال إن تركيا ستواصل بحزم مكافحة الإرهاب والوقوف إلى جانب الشعب العراقي المغتصبة حقوقه من قبل "بي كا كا" وداعميها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.