كورونا.. وفاة و573 إصابة في البحرين

المنامة / الخليج 365

قالت وزارة الصحة البحرينية، الجمعة، إنها سجلت وفاة و573 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وأضافت الوزارة في بيان، أنها سجلت أيضا 735 حالة تعاف من الفيروس.

وأوضحت أن حصيلة الإصابات بلغت 28 ألفا و410، منها 95 وفاة، و23 ألفا و318 حالة تعاف.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 11 مليونا و154 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 527 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و228 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

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