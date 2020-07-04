احتجاجات بمدينة ليبية على مقتل شاب برصاص مرتزقة حفتر

إسطنبول / الخليج 365

تظاهر عدد من أهالي مدينة هون بمنطقة الجفرة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، الجمعة، احتجاجا على مقتل شاب برصاص مرتزقة الجنجويد السودانية المنتشرين بالمدينة، والذين يقاتلون بصفوف قوات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بحسب إعلام محلي.

وقالت قناة فبراير (خاصة)، إن المتظاهرين نددوا بوجود المرتزقة الروس والجنجويد التابعين لحفتر بالمدينة.

كما أحرق المتظاهرون، عددا من أماكن تمركز المرتزقة السودانيين.

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والخميس، قتل المواطن زياد العربي، برصاص المرتزقة الجنجويد، أمام منزله وهو يدافع عن سيارته من محاولة السطو عليها، بحسب المصدر ذاته.

وتوفي العربي، خلال محاولة إسعافه بعد إصابته بجروح بليغة.

وينتشر المرتزقة الأجانب التابعون لحفتر، بينهم مقاتلون روس، ومرتزقة دارفور السودانية "الجنجويد"، في منطقة الجفرة، عقب تحرير محيط طرابلس من قبل قوات الجيش الليبي.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.