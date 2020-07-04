الجيش الليبي يضبط سفينة إماراتية تزود طيران حفتر بالوقود

الخليج 365

كشف الجيش الليبي، الجمعة، عن تمكن قواته البحرية من ضبط إحدى السفن الإماراتية كانت تزود طائرات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بالوقود.

وقال آمر المحور القتالي البحري العميد رضا عيسى، في تصريح صحفي، إن القوات البحرية "تمكنت خلال فترة هجوم مليشيا حفتر على طرابلس من ضبط إحدى السفن القادمة من الإمارات وتدعى (غولف بتروليوم فور)"، دون ذكر تاريخ للواقعة.

ولفت إلى أن السفينة "كانت تقوم بتزويد طائرات حفتر بالوقود"، وتم التحقيق مع طاقمها، دون تقديم تفاصيل أخرى بهذا الخصوص.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الجانب الإماراتي بهذا الخصوص، لكن أبوظبي سبق أن نفت صحة تقارير أممية أوردت أدلة على خرق الأخيرة حظر السلاح المفروض على ليبيا عبر دعم مليشيا حفتر بالسلاح والمرتزقة.

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وفي سياق متصل، قال العميد عيسى، إن "أفراد البحرية تمكنوا خلال تلك الفترة من صد محاولات تقدم لمليشيا حفتر عبر البحر".

وأضاف أن قوات البحرية تمكنت من القيام بـ"عمليات نوعية سيتم التصريح عنها بعد تحقيق النصر الكامل وذلك لخصوصيتها".

ونددت الحكومة الليبية، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه الإمارات لعدوان مليشيا حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل/نيسان 2019.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي؛ مما دعا بلدان داعمة لحفتر بينها الإمارات للتأكيد على أهمية الحل السياسي للأزمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.