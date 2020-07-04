"الإغاثة التركية" تنير ليالي طلاب القرآن الكريم بالسودان

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الخرطوم / الخليج 365
بات بإمكان طلاب مركز "نور الهدى" لتحفيظ القرآن الكريم بالسودان، متابعة دروسهم ليلا بفضل نظام الإنارة باستخدام الطاقة الشمسية، الذي أنشأته هيئة الإغاثة التركية "IHH" في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وفي تصريح للأناضول، الجمعة، أوضح ممثل الهيئة في السودان بلال باهجي، أن 75 طالبا يسعون إلى حفظ القرآن الكريم في المعهد المذكور، سيتابعون بفضل مشروع نظام الإنارة باستخدام الطاقة الشمسية تعليمهم دون انقطاع.
وأفاد باهجي، أن مدة إتمام حفظ القرآن التي تستمر 4 سنوات على سبيل المثال، ستنقص إلى أقل من ذلك بفضل المشروع.
وأشار إلى أنهم بإكمال هذا العمل، يكونون قد أنهوا إنشاء مشروع الإنارة الثامن في السودان.
يذكر أن الطلبة الساعين إلى حفظ القرآن، كانوا يتابعون دروسهم على ضوء نيران يضرمونها، جراء انقطاعات الكهرباء.
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