كورونا.. 81 وفاة بمصر وحالة واحدة بالإمارات

إسطنبول/ الخليج 365
أعلنت مصر، الجمعة، تسجيل 81 وفاة جراء كورونا، فيما سجلت الإمارات حالة واحدة بالفيروس.
وأفادت وزارة الصحة المصرية، بتسجيل 81 وفاة، وألف و412 إصابة بالفيروس، إضافةً إلى 402 حالة تعاف منه.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 72 ألفا و711، منها 3 آلاف و201 وفاة، و19 ألفا و690 حالة تعاف.
وفي الإمارات، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل وفاة و672 إصابة بالفيروس، إلى جانب 489 حالة تعاف.
وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات بلغت 50 ألفا و141، بينها 318 وفاة، و39 ألفا و153 حالة تعاف.
وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 11 مليونا و111 آلاف، توفي منهم ما يزيد على 526 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و219 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".
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