شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات تسجل 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 489 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع توسيع وزيادة نطاق الفحوصات فى الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 54,000 فحص جديد على فئات مختلفة فى المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبى .

وبحسب وكالة "وام" الإماراتية، ساهم تكثيف إجراءات التقصى والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة فى الكشف عن 672 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 50,141 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات فى الدولة 318 حالة .

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وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوى المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعى ضماناً لصحة وسلامة الجميع .

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 489 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 39,153 .