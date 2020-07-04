شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط سفر المواطنين والمقيمين فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، اليوم الجمعة، إن الإمارات ستسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج، وقال بيان على الوكالة "أصبح متاحا للمواطنين والمقيمين السفر بشكل عام وفقا للاشتراطات الصحية وبحسب الوجهات المتاحة دوليا".

وفى مارس، علقت الإمارات كل رحلات الطيران للمسافرين سواء القادمين أو المغادرين بالإضافة إلى الرحلات التى تتوقف فى مطاراتها وسمحت فقط باستمرار عمل طائرات الشحن والرحلات الطارئة الخاصة بعمليات الإجلاء.

أعلنت الامارات اليوم، أن السفر متاح للمواطنين والمقيمين وفق الاشتراطات والاجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية الصحية المعمول بها فى مطارات الدولة فى مواجهة "كوفيد 19" وكذلك اشتراطات دول المقصد بهذا الخصوص ..وبحسب الوجهات التى تسير إليها الناقلات الوطنية رحلاتها والناقلات الأخرى ،مع التقيد بالإجراءات الوقائية التى تشترطها الجهات الصحية المختصة فى الدولة حين العودة.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والازمات و الكوارث ووزارة الخارجية والتعاون الدولى و الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية فى بيان مشترك أن باب السفر سيكون متاحا للمواطنين والمقيمين للوجهات التى تسير الناقلات الوطنية رحلاتها اليها والناقلات الاخرى وفق تصنيف اعتمد على منهجية متبعة فى توزيع الدول بناءً على عدة معايير صحية.

وأفاد البيان بانه سيتم تطبيق البروتوكولات الصحية المعمول بها فى السفر على حسب مطارات الدولة فى ظل الظروف الحالية والذى يعتمد على عدد من المحاور الرئيسية، مثل الصحة العامة، والفحوصات المطلوبة من دول الوجهة وعند العودة، كذلك الحجر الصحي، والمتابعة الذاتية لصحة المسافر، بالإضافة إلى الوعى بالإرشادات والإجراءات الاحترازية.

وأكد البيان على وجوب التقيد بالاشتراطات الإلزامية قبل المغادرة وعند القدوم من وجهات السفر حيث يتوجب على المواطنين والمقيمين : -التسجيل فى خدمة "تواجدي" لتسهيل التواصل معهم أثناء السفر"يقتصر على المواطنين فقط".

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- إضافة الى إجراء فحص كوفيد 19 قبل السفر، وذلك اعتماداً على اللوائح الصحية فى الوجهة المنشودة، والتى قد تتطلب نتيجة حديثة لا تتعدى 48 ساعة من موعد السفر.

- على أن يتم إبراز نتيجة الفحص من خلال تطبيق الحصن أو إبراز ما يثبت خلوه من الفيروس للجهات المعنية فى مطارات الدولة.

- ولن يسمح بالسفر إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية للمسافر والحصول على تأمين صحى دولى لدى المسافر سارى المفعول طيلة فترة السفر ، ويغطى الوجهة المنشودة.

كما أكد البيان أن عودة المقيمين كذلك تشترط عدم الإخلال أو التعارض مع الإجراءات والاشتراطات المعلنة والتى تنظم كافة مسائل ومتطلبات العودة من أهمها الفحص المسبق فى الدول التى يتوفر بها مختبرات.

ونصح البيان بعدم سفر الأشخاص الذين تتعدى أعمارهم السبعين عاما، كما ينصح بتجنب السفر لأصحاب الأمراض المزمنة وذلك حفاظا على سلامتهم.