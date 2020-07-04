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النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي ينفي توقيع اتفاقية لإنشاء قاعدة عسكرية تركية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي توقيع اتفاقية لإنشاء قاعدة عسكرية تركية، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أعلن أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا، معربا ترحيبه بالوساطة الروسية في تسوية الأزمة الليبية.

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وقال رئيس مجلس النواب الليبي -خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو اليوم الجمعة- "نؤكد لكم أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا"، مضيفا " أن الانفتاح السياسي للدبلوماسية الروسية على جميع الجهات الفاعلة في العلاقات الدولية، بما في ذلك العالم العربي والإسلامي، يجعل من بلدكم وسيطاً مقبولا وفعالا في حل الأزمات الدولية".

وتابع: "نحن على قناعة بهذا الأمر من خلال مراقبة جهودكم لحل الأزمة الليبية".

كان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو أمس الخميس للقاء المسؤولين الروس وبحث العديد من القضايا، وعلى رأسها مناقشة وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية وإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.

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