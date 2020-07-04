شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: تسجيل 272 إصابة جديدة و4 وفيات بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى أربع وفيات بسببه.
وقالت الوزارة فى بيان إن معظم الإصابات الجديدة تتركز فى محافظة الخليل وتتوزع باقى الإصابات على مدينة القدس وباقى مدن الضفة الغربية.
وأوضحت الوزارة فى بيانها أن إجمالى الإصابات إرتفع إلى 3689 إصابة منذ انتشار الفيروس فى مارس الماضى منها 3037 حالة نشطة وبلغ عدد الوفيات 15 فيما بلغ عدد حالات التعافى 637.
ودخل قرار الحكومة الفلسطينية بإغلاق الضفة الغربية بشكل كامل لخمسة أيام حيز التنفيذ اليوم الجمعة فيما سمحت للصيدليات والمخابز ومتاجر البقالة بالعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء.
كما قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعليق صلاة الجماعة فى المساجد بدءا من فجر اليوم الجمعة حتى الأربعاء للحد من انتشار فيروس كورونا مع ظهور عشرات الحالات يوميا بين الفلسطينيين.
وتخضع الأراضى الفلسطينية لحالة الطوارئ للشهر الرابع على التوالى بسبب انتشار فيروس كورونا.
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