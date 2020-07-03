شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مهمة من «وزير الصحة» لمن يشعر بأعراض فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة نصيحة لمن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد” كوفيد-19″.
وقال “الربيعة” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “إذا لديك أعراض كورونا فيجب أن تتجه عاجلًا إلى أحد عيادات تطمن”.
وأضاف وزير الصحة: أنه “سيتم تقييم حالتك الصحية ووضعك على البروتوكول العلاجي المناسب أو نقلك لمستشفى إذا كانت حالتك تستدعي التنويم”.
وللاطلاع على رابط قائمة العيادات ومواقعها وساعات العمل (أضغط هنا).
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