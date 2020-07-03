قطر: علاقاتنا الاستراتيجية مع تركيا تتعزز يوما بعد يوم

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

- وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: العلاقات الاستراتيجية بين قطر وتركيا تتعزز لاسيما في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري

- مساعد وزير الخارجية القطرية لولوة الخاطر: هناك توافق كبير في الرؤى بين قطر وتركيا وزيارة أردوغان تؤكد عمق العلاقات

أشاد وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بالعلاقات الاستراتيجية بين بلاده وتركيا، مؤكدا أنها "تتعزز يوما بعد يوم".

وقال آل ثاني في تغريدة عبر "تويتر" الجمعة: "العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر وجمهورية تركيا الشقيقة تتعزز يوما بعد يوم لاسيما في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والطاقة والدفاع، وذلك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".

من جانبها، قالت لولوة الخاطر، مساعد وزير الخارجية القطري، إن "زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة قطر في هذا الوقت تأتي تأكيدا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضافت الخاطر في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، أن "الزيارة (جرت الخميس) تأتي أيضا استكمالا للعرف القائم بين المسؤولين في الدولتين بزيارات متبادلة تستهدف بالدرجة الأولى الوقوف على أهم مجالات التعاون على كافة المستويات والصُعد لا سيما السياسية والاقتصادية منها، كما أنها متابعة للملفات المختلفة سواء الثنائية منها أو تلك المتعلقة بالمنطقة ككل".

وأكدت أن "هناك توافقا كبيرا في الرؤى بين قطر وتركيا، لاسيما أن كلا الدولتين تدعمان حكومة الوفاق الوطني (في ليبيا) وتدعمانها بشكل أساسي للمضي في المسار السياسي الذي يقوم على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما 2259 واتفاق الصخيرات".

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وتابعت: "إذا نظرنا إلى المشهد الليبي، من هذا المنظور هناك توافق كبير بين الدولتين وكلانا نستهدف بالدرجة الأولى مصلحة الشعب الليبي واستقرار ليبيا الذي يكون من خلال المسار السياسي، لكن ضمن الأطر المتعلقة بالشرعية الدولية ودعم حكومة الوفاق الوطني لبسط الاستقرار على كافة الأراضي الليبية".

وأوضحت الخاطر أن "ملفات المنطقة كان لها نصيب كبير من النقاشات، وأن قطر وتركيا حريصتان على استقرار المنطقة ككل".

وأضافت أنه "من أهم الملفات التي كانت حاضرة هو الملف الفلسطيني وتحديدا ما يتعلق بخطة الضم التي يقوم عليها الاحتلال الإسرائيلي لأراض من الضفة الغربية، مؤكدة أن قطر وتركيا تعلنان بوضوح رفضهما هذه الخطة".

وأجرى الرئيس أردوغان، الخميس، زيارة للدوحة التقى خلالها أمير قطر تميم بن حمد.

ورافق الرئيس أردوغان في زيارته إلى قطر، وزيرا الخزانة والمالية براءت ألبيراق، والدفاع خلوصي أكار.

كما رافقه رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.