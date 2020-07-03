سوريا.. مقتل شرطي بانفجار قنبلة في عفرين

عفرين / الخليج 365

قتل شرطي وأصيب مدنيان بجروح، الجمعة، جراء انفجار قنبلة في مدينة عفرين شمال غربي سوريا.

وعلمت الخليج 365 من مصادر أمنية، أن التفجير وقع جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على قارعة طريق في مركز المدينة.

وأفادت المصادر أن التفجير أسفر عن مقتل شرطي وإصابة شخصين مدنيين بجروح.

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ويستهدف إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا" بشكل متكرر عفرين والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري، انطلاقا من مدينة تل رفعت التي يسيطر عليها التنظيم.

وتأتي هجمات التنظيم الإرهابي رغم الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي، في 17 أكتوبر/تشرين أول 2019، وينص على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من منطقتي منبج وتل رفعت.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك / بي كا كا"، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.