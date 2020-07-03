كورونا.. 4 وفيات بفلسطين و99 إصابة في موريتانيا

رام الله ـ نواكشوط / الخليج 365

أعلنت فلسطين، الجمعة، تسجيل 4 وفيات جراء كورونا، فيما رصدت موريتانيا 99 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة في فلسطين، بتسجيل 4 وفيات و273 إصابة بكورونا، إضافة إلى 3 حالات تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3 آلاف و689، بينها 15 وفاة، و637 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

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وفي موريتانيا، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 99 إصابة، و38 حالة تعاف، دون رصد أي وفاة لليوم الثالث على التوالي.

وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات بلغت 4 آلاف و705، بينها 129 وفاة، وألف و765 حالة تعاف.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 11 مليونا و103 آلاف، توفي منهم ما يزيد على 526 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و217 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.