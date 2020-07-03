حمدوك: مطالب معتصمي "نيرتتي" في دارفور عادلة

الخرطوم / أحمد عاصم / الخليج 365

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الجمعة، إن مطالب المعتصمين في مدينة "نيرتتي" بولاية وسط دارفور (غرب) "عادلة ومستحقة".

وأضاف حمدوك في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، أنه وجّه "وفدا حكوميا لزيارة نيرتتي ولقاء المعتصمين، والعمل على تحقيق مطالبهم لضمان أمن واستقرار المنطقة".

وأعرب عن تقديره واحترامه "للشكل الحضاري للاعتصام والتعبير السلمي المستمر".

وتشمل مطالب معتصمي "نيرتتي" بحسب وكالة السودان للأنباء (رسمية)، "توفير الأمن للمواطن، وإجراء تعديلات في القيادات الرسمية المحلية، ونزع سلاح المليشيات، وتأمين الموسم الزراعي، والقبض على مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة".

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وشهد ميدان الاعتصام بالمدينة في يومه السادس، وصول مزيد من الوفود الداعمة من المحليات المجاورة بولايتي وسط وجنوب دارفور.

والأربعاء، قالت هيئة محامي دارفور، في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، إن "اعتصام نيرتتي منذ الأحد، يهدف للمطالبة بحفظ الأمن وسلامة المواطن، وحماية البساتين والموسم الزراعي، وإبعاد بعض شاغلي الوظائف بالخدمة المدنية والنظامية بسبب سوء أدائهم".

ودعت الهيئة "للاستجابة لمطالب مواطني نيرتتي، بتجريد المليشيات المسلحة من السلاح وتقديمهم للعدالة عن جرائمهم المرتكبة".

وتقاتل حركات مسلحة متمردة في دارفور القوات الحكومية منذ 2003، ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد، من أصل حوالي 7 ملايين نسمة في الإقليم، وفق الأمم المتحدة.

وإحلال السلام هو أحد أبرز أولويات السلطة في الخرطوم خلال مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

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