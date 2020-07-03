شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة.. «متلازمة الكوخ» تُصيب الكثيرين في المملكة وهذه أعراضها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد أطباء نفسيون، أن الكثير من الأشخاص في المملكة والعالم سيصابون بما يسمى “متلازمة الكوخ” بسبب جلوسهم في المنزل للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن طريقة العلاج والتعافي منها أمر ليس بالعسير.

وأوضح المختصون، أن هذه المتلازمة لها عدد من الأعراض، وهي: “الخمول والحزن والقلق والتوتر والأرق وزيادة الرغبة في الأكل ونقص التركيز، بالإضافة إلى الاندفاعية لأن القدرة على التحمل لدى الشخص تكون أقل”.

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وأضافوا أن أعراض متلازمة الكوخ إذا أثرت على الإنتاجية الحياتية أو الزوجية أو الوظيفية أو الدراسية أو الاجتماعية، فهذا معناه وجود خلل نفسي يستوجب العلاج، وإذا لم تؤثر فهذا يعني أنها مجرد عارض سيزول مع الوقت.

أما أفضل الطرق لعلاج هذه المتلازمة، هو التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر أو قبل غروب الشمس، والتغذية الجيدة وممارسة الرياضة، مع تطوير العقل من خلال الاشتراك في دورات تدريبية لتنشيط الذهن.

ووجَّه الأطباء نصيحة للمدراء وأصحاب الأعمال والمؤسسات، إذا وجدوا موظفًا متغيرًا في سلوكه أو يعاني شيئًا من هذه الأعراض، أن يدركوا أنه قد يكون مصابًا بهذه المتلازمة ويساعدونه على العلاج والتغلب عليها.