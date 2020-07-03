شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: «رفحاء» سجلت أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت “الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة”، اليوم الجمعة، قائمة بترتيب المناطق التي سجلت أعلى درجات حرارة في المملكة.

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وذكرت “الأرصاد” في “إنفوجرافيك” نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أن “رفحاء” سجلت أعلى درجة حرارة وبلغت 47.0 درجة، تليها الدمام والتي سجلت 46 درجة مئوية، ثم القيصومة التي سجلت 46 درجة.

ولفتت “الأرصاد” إلى أن أقل درجة حرارة سجلت في منطقة تبوك التي سجلت 39.0 درجة مئوية.