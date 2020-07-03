مصر تدين استمرار الانتهاكات التركية للسيادة العراقية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية المصري سامح شكري

أدانت مصر استمرار الانتهاكات التركية المستمرة للسيادة العراقية متسترة بدعاوى الأمن القومي الواهية، وتؤكد أن استمرار هذا النهج المرفوض من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي، إذ يتبدى من تكرار مثل هذه الممارسات العدوانية حقيقة الواقع الذي تنتوي تركيا فرضه على الجميع، وهو ما يثبت ما دفعت به مصر مراراً من كون تركيا مصدراً رئيساً من مصادر عدم الاستقرار في المنطقة.

جاءذلك في بيان اصدره مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم الجمعة ووصلت نسخة منه لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال البيان " كما تؤكد مصر في هذا الإطار على تضامنها الكامل مع العراق شعباً وحكومةً في مواجهة هذه الممارسات الاستفزازية، وتدعو كافة الأطراف إلى احترام السيادة العراقية فعلاً وقولاً، والنأي به عن أي تجاذبات إقليمية ضارة تقوض من المصالح العليا للشعب العراقي الشقيق الذي يستحق وطناً آمناً مزدهراً".