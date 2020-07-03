شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف عبوة من ماء زمزم لمصلى الجمعة فى المسجد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزعت وكالة المسجد النبوى أكثر من 20 ألف عبوة من ماء زمزم على المصلين المتوافدين لأداء صلاة الجمعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما كثفت الوكالة برامج تعقيم المصليات داخل أروقة الحرم الشريف من خلال معدات حديثة مزودة بمواد تعقيم آمنة وصديقة للبيئة وليس لها تأثير على المصلين.وفق صحيفة "الرياض".

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى بالتعاون مع شركة المياه الوطنية الجهة المشغلة لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، قد أعلنت مايو الماضى عن توسيع دائرة توزيع مياه زمزم المباركة فى المملكة، وذلك لتسهيل عملية إيصالها إلى أكبر عدد من طالبيها.

وأكدت الرئاسة وفق وكالة الأنباء السعودية " واس " أن هذا يأتى بناء على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، على توفير الحلول اللازمة لتأمين مياه زمزم المباركة وفق سعة العبوات الموحدة ذات (5 لتر) لطالبيها خلال شهر رمضان المبارك فى ظل ظروف جائحة كورونا الراهنة.

وبينت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين زيادة عدد شركات التجزئة المخولة بتوزيع عبوات مياه زمزم المباركة سعة (5 لتر) فى فروعهم بمناطق المملكة المختلفة، والبدء فى ذلك اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجارى بشكل تدريجي، بعد توافق مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم معهم، وإنهاء توقيع العقود وفق الاشتراطات اللازمة مع كلِ من شركة العثيم، وشركة لولو ماركت، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتباع الإرشادات الوقائية خلال عمليات التوزيع من قبل الجهات المتعاقد معها.