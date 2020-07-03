شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية ليبيا: تركيا ترسل بوارج وطائرات مسيرة لتأجيج الصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الليبي في حوار لقناة العربية، إن تركيا ترسل البوارج والطائرات المسيرة لتأجيج الصراع وعلى المجتمع الدولي وقف انتهاكاتها. وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قد أعلن أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا، معربا ترحيبه بالوساطة الروسية في تسوية الأزمة الليبية.

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي -خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو اليوم الجمعة- "نؤكد لكم أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا"، وتابع أن الانفتاح السياسي للدبلوماسية الروسية على جميع الجهات الفاعلة في العلاقات الدولية، بما في ذلك العالم العربي والإسلامي، يجعل من بلدكم وسيطاً مقبولا وفعالا في حل الأزمات الدولية.

وتابع "نحن على قناعة بهذا الأمر من خلال مراقبة جهودكم لحل الأزمة الليبية".

كان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو أمس الخميس للقاء المسؤولين الروس وبحث العديد من القضايا، وعلى رأسها مناقشة وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية وإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.