شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تقرر عودة المطارات للعمل على 3 مراحل اعتبارا من نهاية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رجح وزير النقل الأردني خالد سيف اليوم الجمعة، أن تستأنف المطارات في الأردن نشاطها على مراحل، وذلك اعتبارا من نهاية يوليو الحالي.

وقال سيف في تصريحات صحفية بحسب " روسيا اليوم" "عودة المطارات للعمل ستكون في نهاية الشهر"، مشيرا إلى أن "فتح المطارات سيكون على 3 مراحل، حيث قسمت الدول التي سيسمح باستقبال المسافرين منها إلى 3 فئات وهي أ، ب، ج".

وأضاف: "بالنسبة للمرحلة الأولى (أ)، يتم وضع القادمين في الحجر، مع إجراء فحص مخبري لمرة واحدة".

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وتابع: "تبدأ المرحلة الثانية (ب)، بعدها بنحو 10 أيام إلى أسبوعين، بعد تقييم الأوضاع، حيث سيتم طلب إجراء فحص مخبري من الدولة القادمين منها، بالإضافة، إلى إجراء فحص بالأردن، ويتم الحجر عليه لمدة 48 ساعة".

وأشار، إلى أن "تنفيذ المرحلة (ج)، سيتم فيها حجر القادمين من هذه الدول لمدة 8 أيام".

وأضاف أن "هناك 12 دولة فقط، سيسمح باستقبال مواطنيها، من بينها دول أوروبية".