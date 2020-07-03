الكويت: إعادة رحلات الطيران التجارى أغسطس المقبل تشمل عودة المقيمين

وبشأن التدابير الصحية الواجب توفرها بالنسبة للراغبين في العودة، قالت المصادر إن أهمها الحصول على شهادة صحية معتمدة "pcr" تؤكد سلبية نتائج فحوصات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

إضافة إلى التسجيل في منصة "شلونك" قبل ركوب الطائرة، وتوقيع تعهد بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة سواء بالحجر المنزلي أو في المؤسسات، وقياس درجة حرارة قبل صعود الطائرة وعند الوصول.

ومن جهة أخرى، كانت اللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات فى مطار الكويت الدولي الصباح قد بحثت تطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية الواجب اتباعها لإعادة تشغيل الرحلات التجارية تدريجيا في المطار وفق الاشتراطات الصحية.وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وقال مقرر اللجنة سعد العتيبي، أمس الخميس، إنه تم اعتماد عدة متطلبات لإعادة التشغيل التجاري منها اعتماد تطبيق (كويت - مسافر) لتسهيل إجراءات السفر وإصدار كافة الاشتراطات وإجراءات العمل الخاصة لكل الجهات الحكومية وشركات الطيران.

وأضاف العتيبي أنه تم تنفيذ متطلبات البروتوكول الصحي في شأن تجهيز مراكز للفحص في مباني المطار كما تم اعتماد سياسة حقوق النقل الجوي «المقيد» مع سلطات الطيران المدني بالدول الراغبة في التشغيل لمطار الكويت.

وأوضح أنه تم الانتهاء كذلك من كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة لتطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية (أنظمة التعقيم – حواجز زجاجية – كاميرات حرارية – ملصقات أرضية).