شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الملكية المغربية تعتزم خفض عدد الموظفين وتقليل الطائرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر من داخل الخطوط الملكية المغربية اليوم الجمعة إن شركة الطيران المغربية تعتزم إلغاء بعض المسارات وخفض وظائف وربما بيع 20 طائرة من أجل الحصول على مساعدة من الدولة تحتاجها للتأقلم مع تبعات أزمة فيروس كورونا.
وقال المصدر إنه من المقرر كشف النقاب عن حزمة المساعدات الحكومية للناقلة التى تملكها الدولة ضمن المراجعة القادمة لموازنة 2020، لكنها ستكون مشروطة بتخفيضات فى النفقات. ولا يزال موعد المراجعة غير معروف.
وقالت الخطوط الملكية المغربية فى مايو أيار إنها ربما تسعى إلى ضمان قرض من الدولة للمساعدة فى تغطية النفقات فى الوقت الذى تعانى فيه خسائر يومية بقيمة خمسة ملايين دولار ناجمة عن الجائحة.
وفى 25 يونيو حزيران، استأنفت الرحلات المحلية، لكن نشاط التنفل الجوى الدولى من المغرب وإليه لا يزال معلقا. وطلبت الحكومة أيضا من الإدارات العامة وقف تعيين موظفين لعام 2021 للمساعدة على الحفاظ على السيولة وتخفيف آثار الجائحة على الاقتصاد.
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