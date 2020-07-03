شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تُدين الهجمات الحوثية على الأراضى السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، قيام الميليشيات الحوثية بإطلاق طائرات مُسيرة متفجرة صوب الأراضي السعودية.
وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة أن هذه الهجمات تعكس الغياب التام للإرادة السياسية لدى الطرف الحوثي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، أو الدخول في مسار جاد لإحلال السلام في اليمن.
وأشاد البيان بتصدي قوات التحالف للهجمات ونجاحها في اعتراض وإسقاط الطائرات المسيرة، مشيراً إلى أن اطلاق الحوثيين للصواريخ والطائرات المُسيرة يعكس ارتهان قرارهم السياسي للطرف الذي يحركهم تحقيقاً لأهدافه على حساب الاستقرار والسلام في اليمن، ودون أدنى تقدير للظروف الصعبة التي يمر بها اليمنيون في هذه المرحلة، وما يتعرض له هذا البلد من مأساة هي الأخطر عالمياً على الصعيد الإنساني.
كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية تُدين الهجمات الحوثية على الأراضى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.