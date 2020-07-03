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شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد دبى فى مغامرة تنتهى بغنيمة كبيرة من الأسماك.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أسبوعين، خاض ولى عهد دبى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، مغامرة بحرية فى أعماق البحار، وهو الأمر الذى اعتاد عليه ولى عهد دبى، فإما أن تكون الرحلات البحرية لاصطياد السمك، أو للتمتع بالمناظر الطبيعية والخلابة فى أعماق البحار.
حمدان بن محمد بن راشد
الشيخ حمدان بن راشد، نشر عبر "ستورى" انستجرام الخاص به، مجموعة من الفيديوهات أثناء رحلته البحرية الجديدة، والتى اصطاد خلالها كمية كبيرة من الأسماك، حيث ارتدى بن راشد ملابس الغطس، وغاص لأعماق كبيرة بمعدات الصيد، ليتمكن من إصطياد عدد ضخم من الأسماك الكبيرة، وتتوج رحلته بالنجاح.
قبل لحظات من الغطس
حمدان بن محمد بن راشد، المعروف عنه عشقه للمغامرات، والتحديات الصعبة مثل الطيران والغطس فى أعماق البحر، وغيرها من الأمور الصعبة والشاقة.
وكان بن راشد قد شارك متابعيه عبر حسابه موقع "إنستجرام"،صورة أثناء ممارسته التنس فى صالة الألعاب الرياضية، وسط حفاوة كبيرة من جمهوره.
يشار إلى أن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، حرص على المشاركة في مغامرة جديدة ضمن مغامراته المعتادة، في مشروع دبي للسلاحف، بعد أن ساهم في إطلاق سراح احدى السلاحف الصغيرة في أعماق البحر ونشر ولى عهد دبي، مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وثق فيها رحلة انطلاق السلحفاة من على الشاطئ في مدينة جميرا إلى وسط البحر.
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