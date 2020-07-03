القدس.. إصابة 23 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

أُصيب 23 فلسطينيا، الجمعة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرقي مدينة القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت مصابا بالرصاص الحي في الجزء العلوي من الجسم، مصاحب بنزيف حاد، وصفت إصابته بالمتوسطة.

وذكرت الجمعية في بيان مقتضب، أنّ الإصابات الـ22 الأخرى تنوعت بين الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والحروق.

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وبين الفينة والأخرى، تندلع مواجهات في منطقتي أبوديس والعيزرية المتجاورتين؛ حيث يقوم الجيش الإسرائيلي باعتقالات شبه يومية بالمنطقة، بدعوى "العمل لصالح السلطة الفلسطينية".

وتأتي مواجهات اليوم، بعد ثلاثة أيام من الموعد الذي حدّده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للشروع في عملية ضم غور الأردن، وجميع المستوطنات، بمساحة تصل 30 بالمئة من الضفة الغربية، في إطار "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.

لكن نتنياهو لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، لوجود "خلافات" داخل حكومته، وأخرى مع الإدارة الأمريكية حول توقيت وتفاصيل عملية "الضم"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وردًا على قرار الضم، أعلنت السلطة الفلسطينية الشهر الماضي أنها في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل.

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