"العدالة والتنمية" المغربي يستنكر مخطط "الضم" الإسرائيلي

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

استنكر حزب العدالة والتنمية المغربي، الجمعة، مخطط إسرائيل لضم أراضٍ من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وشجب الحزب (قائد الائتلاف الحكومي) في بيان، حصلت الخليج 365 على نسخة منه، "مختلف انتهاكات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني".

وأكد الحزب انخراطه "المتواصل في الإجماع الوطني الرسمي والشعبي المساند لكفاح الشعب الفلسطيني البطل، ودعمه من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وكان من المقرر أن تعلن الحكومة الإسرائيلية بدء خطة الضم لمساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة والأغوار، الأربعاء (1 يوليو/ تموز الجاري)، بحسب ما أعلنه سابقا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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لكن الغموض يحيط بموقف نتنياهو، خاصة في ظل الرفض الدولي، والخلافات داخل حكومته، ومع الإدارة الأمريكية حيال المسألة.

وتشمل الخطة الإسرائيلية ضم غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

وتؤيد الإدارة الأمريكية ضم إسرائيل أجزاء واسعة من الضفة الغربية شريطة أن تتم بالتنسيق معها.

وردا على الخطوة الإسرائيلية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مايو/ أيار الماضي، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.