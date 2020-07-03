كورونا.. 10 وفيات باليمن وحالة واحدة بكل من المغرب والأردن

عواصم عربية / الخليج 365

أعلن اليمن، الجمعة، تسجيل 10 وفيات جراء فيروس كورونا، فيما رصد كل من المغرب والأردن حالة واحدة.

وأفادت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا في اليمن (حكومية)، بتسجيل 10 وفيات، و19 إصابة، و23 حالة تعاف.

وأضافت اللجنة قي بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و240، بينها 335 وفاة، و536 حالة تعاف.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/ أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

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وفي المغرب، ذكرت وزارة الصحة أنها سجلت وفاة، و319 إصابة بكورونا، و70 حالة تعاف.

وقالت الوزارة في بيان، إن حصيلة الإصابات وصلت 13 ألفا و288، بينها 230 وفاة، و9 آلاف و160 حالة تعاف.

وفي الأردن، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل وفاة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ ألفا و147، بينها 10 وفيات، و896 حالة تعاف.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 11 مليونا و85 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 526 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و210 آلاف، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.