وزير الدفاع التركي يؤكد على أن ليبيا لليبيين

وليد عبد الله/الخليج 365

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، على أن ليبيا لليبيين، مشيراً إلى أن تركيا بناء على توصيات الرئيس رجب طيب أردوغان، تعمل على تلبية احتياجات "الشعب الليبي الشقيق".

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، برفقة رئيس الأركان التركي يشار غولر في العاصمة الليبية طرابلس.



وأضاف أكار أنهم "أجروا محادثات صادقة وبنّاءة للغاية مع المسؤولين الليبيين".

وتابع قائلا إن "ليبيا لليبيين ونتمنى أن يتخلص إخواننا الليبيون من مشاكلهم في أقرب وقت".



وأشار إلى أنه بناء على توصيات الرئيس أردوغان، يعملون جاهدين في تلبية احتياجات الشعب الليبي الشقيق.



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ونقل أكار تحية أردوغان للشعب الليبي، شاكرا المسؤولين الليبيين على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، متمنيا الصحة والرفاهية لجميع الليبيين.

من جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري في بيان، على استمرار التعاون المشترك بين البلدين، للوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار.

كما وجه المشري بحسب البيان، "شكره للحكومة التركية على موقفها الثابت بدعمها للشرعية في ليبيا".



ووصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يرافقه رئيس الأركان يشار غولر، الجمعة، العاصمة الليبية طرابلس؛ للاطلاع عن كثب على سير الأنشطة الجارية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين للتعاون الأمني والعسكري.

وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس رجب طيب أردوغان خلال تصريح للصحفيين بإسطنبول، إن تركيا مستمرة في التعاون مع الحكومة الليبية الشرعية "بكل عزم وإصرار".

وبفضل الخدمات الاستشارية التي قدمها الجيش التركي لقوات الحكومة الليبية، استطاعت الأخيرة تطهير كامل العاصمة طرابلس من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وساهمت الطائرات التركية المسيرة في تدمير الكثير من المواقع والآليات التابعة لمليشيا حفتر.

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