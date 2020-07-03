تونس.. توقيف عنصر من "داعش" خطط لعمل إرهابي

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365

أعلنت السلطات التونسية، الجمعة، توقيف عنصر موالي لتنظيم "داعش"، كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان، أنها أوقفت العنصر الإرهابي في عملية استباقية ومتابعة ميدانية تحت إشراف النيابة العامة.

وأضافت أن "الموقوف أقر بمناصرته للتنظيم الإرهابي وانخراطه في مواقعه عبر الإنترنت، إضافةً إلى تواصله مع أطراف بالخارج".

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وأوضحت أن "العنصر الإرهابي أقر أيضا بشروعه في صنع مواد سامة (متفجرة)، واستخدامها في عمل إرهابي من شأنه إرباك الوضع العام بالبلاد".

وأردفت الوزارة: "إسراع المصالح المذكورة في كشفه وإيقافه في الوقت المناسب حال دون تنفيذ مخططاته الإرهابية".

ولفتت إلى أن القضاء المختص أصدر قرارا لإيداع الموقوف بالسجن، دون الإشارة إلى مكان توقيفه.

وتشهد تونس، منذ مايو/ أيار 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت وتيرتها منذ 2013 راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.