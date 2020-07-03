لليوم الثاني.. مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالضفة

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365

اندلعت الجمعة، مواجهات جنوبي الضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي، بين عشرات الفلسطينيين المنددين بخطة الضم، وقوات الجيش الإسرائيلي.

وقال شهود عيان للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق مسيرة بمنطقة "باب الزاوية" وسط مدينة الخليل، شارك بها العشرات، رفضا لخطط الضم الإسرائيلية.

بدورهم، رشق الشبان الفلسطينيون القوات الإسرائيلية بالحجارة، وأضرموا النار في إطارات مطاطية.

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ولم تسفر المواجهات عن وقوع إصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين أو الجيش الإسرائيلي.

والأول من يوليو/ تموز، هو الموعد الذي حدّده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للشروع في عملية ضم غور الأردن، وجميع المستوطنات، بمساحة تصل 30 بالمئة من الضفة الغربية، في إطار "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.

لكن نتنياهو، لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، لوجود "خلافات" داخل حكومته، وأخرى مع الإدارة الأمريكية حول توقيت وتفاصيل عملية "الضم"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وردًا على قرار الضم، أعلنت السلطة الفلسطينية الشهر الماضي أنها في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل.

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