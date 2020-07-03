كورونا.. إعادة فتح ميناء غزة للمتنزهين مع إجراءات وقائية

غزة / محمد ماجد، رمزي محمود / الخليج 365

أعادت السلطات الفلسطينية، الجمعة، فتح ميناء غزة أمام حركة المتنزهين، بعد إغلاق تجاوز 3 شهور، في إطار تخفيف إجراءات مواجهة كورونا.

ويضم ميناء غزة مرفأ للصيادين، ومرافق وساحات للتنزّه ومقاهي يقصدها فلسطينيو القطاع للترفيه، خاصة في فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهرباء لساعات طويلة يوميا.

وقال متحدث وزارة الداخلية في غزة (تديرها حركة حماس)، إياد البزم، للأناضول، إنه "تم إعادة فتح الميناء أمام حركة المواطنين بعد إغلاقه لعدة أشهر ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا".

وأضاف البزم أن "قرار فتح الميناء جاء في إطار إعادة تشغيل المرافق والمنشآت العامة وفق ضوابط وقائية تم إقرارها من الجهات المختصة منها ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي".

Advertisements

وأفاد مراسل الخليج 365، أن مئات المواطنين من مختلف أنحاء القطاع، بدأوا بالتوافد إلى الحدائق الخضراء والمقاهي بميناء مدينة غزة، وهم يرتدون الكمامات الطبية.

كما يوجه الموظفون في الميناء المواطنين لتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

وفي 22 مارس/ آذار الماضي، أغلقت وزارة الداخلية، ميناء غزة، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

ووفق بيانات وزارة الصحة بغزة، فإن عدد الإصابات بكورونا في القطاع بلغ 72 حالة، منها وفاة واحدة، و60 حالة تعاف.

وبالأراضي الفلسطينية عموما بلغ إجمالي الإصابات بالوباء 3 آلاف و485، بينها 12 وفاة، بما يشمل الضفة الغربية ومدينة القدس الشرقية وقطاع غزة، حسب بيانات رسمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.