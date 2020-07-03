كورونا.. 9 وفيات بالجزائر و11 إصابة بالأردن

الخليج 365

أعلنت الجزائر، الجمعة، تسجيل 9 وفيات جراء كورونا، فيما رصد الأردن 11 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية، بتسجيل 9 وفيات و413 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 490 حالة تعاف منه.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 15 ألفا و70؛ بينها 937 وفاة، و10 آلاف و832 حالة تعاف.

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وفي الأردن، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 11 إصابة بكورونا، إلى جانب 3 حالات تعاف منه.

وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى ألف و147؛ بينها 9 وفيات، و896 حالة تعاف.

وحتى عصر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 11 مليونا و69 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 525 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و203 آلاف، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.