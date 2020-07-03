اخبار الخليج

النصر يستقبل مايكون وبيتروس

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

وصل البرازيليان بيتروس ومايكون بيريرا، ثنائي فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى الرياض اليوم الجمعة؛ ليكملا عقد المحترفين الأجانب.

وسيخضع الثنائي إلى الفحوصات اللازمة والمسحة الطبية في وقت لاحق، قبل أن ينضما إلى التدريبات الجماعية اليومية حال أظهرت نتائج كشوفاتهما سلامتهما الكاملة من الفيروس.

الجدير بالذكر أن النصر يأتي في المركز الثاني لدوري كأس الأمير للمحترفين، برصيد 45 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النصر يستقبل مايكون وبيتروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا